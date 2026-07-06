Высокофорсированные четыре цилиндра общим объёмом 2,2 литра.

Институт НАМИ, который разработал радикально избыточный для российского рынка премиальный автомобиль Aurus вместе с соответствующей силовой установкой и «тележкой» в целом, потихонечку исправляется и начинает придумывать системы для более «приземлённого» автомобильного сегмента. Так, сегодня на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге институт презентовал двигатель с индексом НАМИ-414320.

Источник изображения: НАМИ, «Иннопром».

Данный агрегат представляет собой 2,2-литровый турбированный мотор, развивающий мощность в 299 л. с. и крутящем моменте в 420 Нм. Новинку можно с натяжкой назвать «половинкой» от старшего 4,4-литрового 8-цилиндрового турбодвигателя, что, впрочем, вполне соответствует первоначальной идее модульности данного агрегата.

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Подразумевается, что новый двигатель будет устанавливаться на легковые автомобили соответствующего класса, а также на легковой коммерческий транспорт. НАМИ-414320 может работать как в качестве отдельного агрегата, так и в составе гибридной силовой установки. Наконец, двигатель может производиться в разных вариантах форсирования: как меньшей мощности для того, чтобы уложиться в более щадящий налог до 250 л. с., так и большей мощности.

Источник изображения: НАМИ, «Иннопром».

Представители НАМИ сразу уточнили, что продукция «АвтоВАЗа» не входит в категорию автомобилей, которые будут оснащаться новыми двигателями. Причина простая: автомобили Lada попросту не «пролезают» по классу. Обычно установка более мощного двигателя подразумевает также и более крепкую трансмиссию, более качественную подвеску и «сбитый» кузов. Всё это, как вы понимаете, удорожает итоговую машину, а автомобили тольяттинского автогиганта и так уже давно вылезли далеко за рамки разумных цен для машин такого класса.