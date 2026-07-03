Причины вполне понятны.

Текущую ситуацию с моторным топливом в России объяснять, пожалуй, нет необходимости. Положение дел затруднительное, и зажиточные граждане, не желающие простаивать в очередях на заправочных станциях федеральных сетей от часа и дольше, находят выход в приобретении электромобилей и гибридов. Об аномальном росте спроса на соответствующие транспортные средства, связанном, естественно, исключительно с вышеописанной ситуацией, можно сделать вывод, ознакомившись со статистикой Минпромторга России.

Источник изображения: ChatGPT.

Как следует из опубликованных ведомством сведений, спрос на электромобили и гибриды в России по итогам первого полугодия 2026 года возрос на 90,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля электрокаров и гибридов в общем объёме продаж за упомянутый период достигла 8%, тогда как годом ранее она составляла всего 5,4%.

реклама

Следует понимать, что колоссальный скачок спроса связан с очень низким стартом: традиционно в России электромобили практически совсем не пользуются популярностью, а у гибридов ситуация лишь чуть получше. Связано это с катастрофически более высокой ценой на такие машины, которая никогда, и уж тем более за срок эксплуатации электромобиля/гибрида, не окупается в плане экономии на топливе.

Так что хоть рост запроса на такие машины действительно есть, благодарить за него следует в основном богатых горожан, которые могут себе это позволить.