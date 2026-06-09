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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Горьковский автозавод показал кадры производства АКПП для коммерческого транспорта
Процесс всё-таки удалось наладить, несмотря на известные сложности.
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Как мы уже отмечали в одной из предыдущих новостей, несмотря на то, что автоматические трансмиссии в мире производят уже чуть ли не целый век, отечественное машиностроение по целому ряду причин считало это излишеством и способом удорожания и без того дефицитной и дорогой автомобильной техники. Нынешняя ситуация радикально отличается от положения дел XX века: комфорт и безопасность, обеспечиваемые «автоматами», становятся во главу угла, и вот, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) показал процесс производства таких агрегатов.

Как сообщается, речь идёт о 6-ступенчатых автоматических трансмиссиях ГМП-800, созданных совместно с одним из ведущих производителей трансмиссий ещё несколько лет назад, до начала серьёзного санкционного давления против России.

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Данная трансмиссия предназначена для коммерческого транспорта: среднетоннажных грузовиков, а также автобусов среднего класса. Каждая собранная трансмиссия проходит череду испытаний, результаты которых записываются на сервер, и историю которых при необходимости (например, при гарантийной замене «коробки») можно считать.

Пока неизвестно, в каких объёмах производится ГМП-800 в её нынешней вариации. По данным профильной прессы, речь идёт всего о нескольких сотнях единиц в год.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт
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