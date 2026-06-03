Что, в общем-то, логично: без двигателя соответствующего уровня тяги никакой «дальнемагистральник» не полетит.

Эпопея с созданием целой линейки полностью российских гражданских авиалайнеров тянется уже не один десяток лет, и на сегодняшний день мы уже вплотную подошли к развязке данного процесса. Часть этой линейки в коммерческом режиме начнёт эксплуатироваться до конца текущего года, вторая часть «улетела» в следующий год, ну а в разработке конкретно нового дальнемагистрального лайнера даже конь, по большому счёту, не валялся.

Источник изображения: Ростех.

Насколько такие самолёты для России сейчас актуальны, вопрос дискуссионный. В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), впрочем, считают, что дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры стране нужны, о чём прямым текстом заявил глава корпорации Вадим Бадеха в комментарии агентству ТАСС.

реклама

По словам Бадеха, работы в деле создания лайнера такого класса ведутся, но пока лишь на уровне исследований и определения облика будущего продукта. Как отметил глава ОАК, создание нового самолёта занимает не меньше семи—десяти лет, и в огромной степени оно зависит от наличия силовых агрегатов. В случае с «широкофюзеляжником» речь идёт о двигателях ПД-35 с уровнем тяги в 35 тонн, которые пока сами пребывают в стадии разработки.

Как только появится нужный двигатель, тогда, добавил Бадеха, и можно будет говорить о реализации вышеупомянутого проекта.