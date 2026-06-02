Данный комплекс позволяет без участия людей проводить весьма сложные операции на скважинах.

Замена людей различными автономными системами идёт столь стремительно, что кажется, будто данный процесс уже опережает время. Так, пресс-служба компании «Газпром нефть» сообщила о том, что в Восточной Сибири на Чонской группе месторождений введён в эксплуатацию первый в России роботизированный комплекс по возведению скважин.

Источник изображения: «Газпром нефть».

Как отмечают в «Газпром нефти», новая технология позволяет избавиться от тяжёлого физического труда на скважинах и в автономном режиме проводить спуск и подъём бурильных и обсадных колонн, а также осуществлять их сборку и разборку. При всём этом роботизированный буровой комплекс выполняет данные операции примерно на треть быстрее, чем это делают даже опытные буровики, не говоря уже о значительном росте безопасности на производстве.

Первый опыт применения роботизированных буровых установок «на суше», очевидно, был признан успешным: в компании заявили, что до конца текущего года данными системами оснастят ещё шесть установок в западном и восточном сибирском регионе.