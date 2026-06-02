События в мире Михаил Андреев
В Сибири ввели в эксплуатацию первую в России роботизированную буровую установку
Данный комплекс позволяет без участия людей проводить весьма сложные операции на скважинах.
Замена людей различными автономными системами идёт столь стремительно, что кажется, будто данный процесс уже опережает время. Так, пресс-служба компании «Газпром нефть» сообщила о том, что в Восточной Сибири на Чонской группе месторождений введён в эксплуатацию первый в России роботизированный комплекс по возведению скважин.

Источник изображения: «Газпром нефть».

Как отмечают в «Газпром нефти», новая технология позволяет избавиться от тяжёлого физического труда на скважинах и в автономном режиме проводить спуск и подъём бурильных и обсадных колонн, а также осуществлять их сборку и разборку. При всём этом роботизированный буровой комплекс выполняет данные операции примерно на треть быстрее, чем это делают даже опытные буровики, не говоря уже о значительном росте безопасности на производстве.

Первый опыт применения роботизированных буровых установок «на суше», очевидно, был признан успешным: в компании заявили, что до конца текущего года данными системами оснастят ещё шесть установок в западном и восточном сибирском регионе.

#россия #экономика #техника #наука #нефть #природный газ #роботизация
