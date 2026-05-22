События в мире Михаил Андреев
«Ростех» разработал современную станцию для ночной зарядки электробусов
По сути, обычная «зарядка», но рассчитанная на ночной тариф.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» совместно с КАМАЗ разработали современную электрозарядную станцию, в задачу которой войдёт подзарядка электробусов в ночное время суток. Согласно комментарию создателей проекта, по ночам движение, в том числе общественного транспорта, кратно меньше относительно дневных показателей, поэтому большая часть электробусов находятся в парках, где, теоретически, и будет востребована новая разработка.

Источник изображения: «Ростех».

Новую зарядную станцию назвали ФОРА ЭЗС-DC-4М «Ночная зарядка», а её мощность составляет 160 кВт. Предполагается, что введение этих станций в эксплуатацию позволит оптимизировать жизненные циклы тяговых аккумуляторов, повысить эффективность работы электробусов, а также сократить расходы электробусных парков на электроэнергию.

Станция разработана с расчётом на широкую географию эксплуатации: она сохраняет работоспособность при температуре воздуха от -30 до +45 градусов и при влажности от 5% до 95%, а также защищена от попадания внутрь пыли и влаги.

Насколько такое решение актуально, вопрос пока открытый.

#россия #технологии #экономика #техника #электромобили #промышленность #транспорт #наука
