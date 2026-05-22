Всё верно: раньше даже столь примитивный по своей сути компонент был импортным.

Без постоянного электроснабжения современный автомобиль превращается в «кирпич» на колёсах. Поэтому в любой машине установлен генератор, который во время работы двигателя и питает все электроприборы от фар и стеклоочистителей до кондиционера и блока управления двигателем. Само устройство по своей сути донельзя примитивное, но по некой труднообъяснимой причине даже автомобили Lada на протяжении многих лет оснащались импортными генераторами. Сначала западного, ну а после 2022 года — китайского производства.

Похоже, начиная с этого года, данное безобразие начнёт исправляться. Так, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках встречи с руководителем Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей и замглавы Минпромторга России Алексеем Матушанским сообщил о том, что в регионе открылось и уже стартовало серийное производство автомобильных генераторов.

Согласно озвученной чиновниками информации, предприятие в режиме полной производственной мощности будет выпускать до 700 тысяч генераторов в год. Из них порядка 480 тысяч генераторов будут поставляться на «АвтоВАЗ», а остальные — на заводы иностранных брендов, которые активно занимаются локализацией производства своих автомобилей в России. Так что, по всей видимости, уже совсем скоро даже некоторые бюджетные китайские автомобили также будут иметь под капотом генераторы российского производства.