Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Самарской области запустили импортозамещающее производство генераторов для автомобилей
Всё верно: раньше даже столь примитивный по своей сути компонент был импортным.
реклама

Без постоянного электроснабжения современный автомобиль превращается в «кирпич» на колёсах. Поэтому в любой машине установлен генератор, который во время работы двигателя и питает все электроприборы от фар и стеклоочистителей до кондиционера и блока управления двигателем. Само устройство по своей сути донельзя примитивное, но по некой труднообъяснимой причине даже автомобили Lada на протяжении многих лет оснащались импортными генераторами. Сначала западного, ну а после 2022 года — китайского производства.

Источник изображения: ChatGPT

Похоже, начиная с этого года, данное безобразие начнёт исправляться. Так, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках встречи с руководителем Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей и замглавы Минпромторга России Алексеем Матушанским сообщил о том, что в регионе открылось и уже стартовало серийное производство автомобильных генераторов.

реклама

Согласно озвученной чиновниками информации, предприятие в режиме полной производственной мощности будет выпускать до 700 тысяч генераторов в год. Из них порядка 480 тысяч генераторов будут поставляться на «АвтоВАЗ», а остальные — на заводы иностранных брендов, которые активно занимаются локализацией производства своих автомобилей в России. Так что, по всей видимости, уже совсем скоро даже некоторые бюджетные китайские автомобили также будут иметь под капотом генераторы российского производства.

реклама
#россия #экономика #автомобили #промышленность #импортозамещение
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter