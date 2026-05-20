А именно — превышать лимит на 60 км/ч и более.

Как и в любом населённом пункте, в Москве по умолчанию на большинстве дорог скорость движения ограничена 60 километрами в час. Есть, впрочем, и исключения: перед пешеходными переходами скорость движения снижается до 40 км/ч и 20 км/ч. Более высокие ограничения тоже есть: это многие проспекты и шоссе, где скорость движения составляет 80 км/ч. Ну а на скоростных проходящих в черте города трассах, таких, как МСД и МКАД, скорость ограничена 90 км/ч и 100 км/ч соответственно.

По большей части водители эти ограничения соблюдают, превышая скорость максимум на значение нештрафуемого порога, но есть самоуверенные типы, поведение которых корректируется только регулярными и крупными штрафами. Впрочем, и таких водителей становится меньше. Так, согласно статистике Дептранса Москвы, в черте города водители стали на четверть реже грубо нарушать скоростной режим: за четыре полных месяца текущего года зафиксировано 9,8 тысяч превышений скорости на 60 км/ч и выше от установленного ограничения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких нарушений было выявлено без малого 13 тысяч.

Как отметили в Дептрансе, ограничения скорости существуют не просто так: чем выше скорость движения автомобиля, тем выше его кинетическая энергия, которая в случае резкой остановки о препятствие приводит к пропорционально более тяжёлым разрушениям кузова и, в конечном счёте, к нанесению тяжкого, порой несовместимого с жизнью ущерба здоровью находящихся в салоне.

Вообще, как показывает практика, в условиях города превышение скорости полностью бессмысленно и даже со всех точек зрения контрпродуктивно: из-за вездесущих заторов, ремонтов дороги и светофоров реальная средняя скорость движения по городу редко превышает 20—25 км/ч.