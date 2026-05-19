Договорённость о реализации данной задачи была достигнута между «РЖД» и «Бюро 1440».

Современное общество невозможно себе представить без постоянного доступа в интернет, и мы на текущем историческом этапе регулярно убеждаемся в этом во время отключений мобильной связи и связанным с этим коллапсом в системах обработки платежей, не говоря уже о менее значимых элементах сетевой инфраструктуры. В значительной степени зависимость от подключения к Сети связана с бешеным темпом жизни и трудовой деятельностью большинства людей, делающей длительное отключение себя от внешнего мира непозволительной роскошью.

Всё это прекрасно понимают российские перевозчики, поэтому постепенно внедряют спутниковую связь в самолёты и поезда. В частности, сегодня компания «Бюро 1440», которая является главным отечественным двигателем прогресса в сегменте использования космоса для гражданских нужд, сообщила о достижении договорённости с «РЖД» об оборудовании 135 скоростных поездов абонентскими терминалами спутникового интернета.

Как уточняется, речь идёт о поездах типа «Сапсан» и «Ласточка», которые курсируют по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Минск, Краснодар — Сочи и другим.

В «Бюро 1440» добавили, что вышеупомянутый терминал уже прошёл необходимые механические тесты на вагоне-лаборатории, а до конца года пройдёт отработка уже в составе поездов РЖД.