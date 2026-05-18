Жажда эффективности и напрямую связанное с ней стремление к уменьшению издержек — это то, что в целом двигает прогресс на планете. Вот и роботы-доставщики постоянно совершенствуются, в том числе ради, казалось бы, совершенно незначительных долей прироста КПД. В частности, представители «Яндекса» сообщили агентству ТАСС о внедрении в своих роботов-доставщиков нейросети-трансформера, которая прокладывает для них более эффективные маршруты и траектории движения.

По словам пресс-службы «Яндекса», такое нововведение позволяет роботам-доставщикам с высокой точностью прогнозировать обстановку и выходить из нестандартных ситуаций. Ранее при попадании в нестандартную ситуацию, как то хаотичное движение пешеходов или велосипедистов, робот предпочитал дождаться, пока всё не придёт в норму, после чего продолжал движение. Теперь, утверждает российский IT-гигант, робот за счёт новой системы будет двигаться так, чтобы никому не помешать даже в оживлённых локациях.

В общей сложности использование нового алгоритма на основе нейросети-трансформера позволило роботам «Яндекса» ускорить доставку заказов на 10%. Да, в масштабах заказа одного человека это немного, но за год набегает приличная разница, которая автоматически конвертируется в повышение КПД робота-доставщика и увеличение дохода от его более эффективной эксплуатации.