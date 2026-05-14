Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минтранс рассчитывает довести долю автономных грузовиков в России до 19% к 2035 году
Водителям большегрузов нужно потихоньку готовиться к смене профессиональной деятельности. Это уже неизбежность.

Нравится это нам или нет, но суровые законы капитализма, когда издержки принято минимизировать, а просто прибылью довольствоваться не комильфо и нужно стремиться именно к сверхприбылям, диктуют потребность в автоматизации и роботизации всего, что только можно. Автомобильные грузоперевозки исключением не являются, и вот, Минтранс России одобрил концепцию развития рынка грузоперевозок, из которой следует, что к 2035 году в стране доля автономных (беспилотных) грузовиков достигнет значения в 19%.

Источник изображения: ChatGPT.

По словам главы Минтранса Андрея Никитина, уже через два года в стране начнут ездить полностью автономные грузовики, в которых оператор не присутствует в кабине, и при сохранении позитивной тенденции через девять лет можно будет дойти до вышеупомянутой доли беспилотных грузоперевозок.

На данный момент, добавил Никитин, идёт работа по созданию нормативно-правовой базы, которая бы позволила автономным грузовикам передвигаться по дорогам общего пользования.

Следует понимать, что отказ от водителей резко повысит эффективность грузоперевозок и значительно сократит расходы транспортных компаний. Ведь автомобиль сможет работать круглые сутки с перерывами разве что на заправку и техобслуживание, а это именно тот режим работы, который и требуется для максимально быстрой окупаемости вложений. Не говоря уже об исключении из грузоперевозок человеческого фактора вкупе с избавлением от необходимости платить водителям зарплату.

#россия #технологии #экономика #техника #транспорт #наука
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter