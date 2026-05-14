Водителям большегрузов нужно потихоньку готовиться к смене профессиональной деятельности. Это уже неизбежность.

Нравится это нам или нет, но суровые законы капитализма, когда издержки принято минимизировать, а просто прибылью довольствоваться не комильфо и нужно стремиться именно к сверхприбылям, диктуют потребность в автоматизации и роботизации всего, что только можно. Автомобильные грузоперевозки исключением не являются, и вот, Минтранс России одобрил концепцию развития рынка грузоперевозок, из которой следует, что к 2035 году в стране доля автономных (беспилотных) грузовиков достигнет значения в 19%.

По словам главы Минтранса Андрея Никитина, уже через два года в стране начнут ездить полностью автономные грузовики, в которых оператор не присутствует в кабине, и при сохранении позитивной тенденции через девять лет можно будет дойти до вышеупомянутой доли беспилотных грузоперевозок.

На данный момент, добавил Никитин, идёт работа по созданию нормативно-правовой базы, которая бы позволила автономным грузовикам передвигаться по дорогам общего пользования.

Следует понимать, что отказ от водителей резко повысит эффективность грузоперевозок и значительно сократит расходы транспортных компаний. Ведь автомобиль сможет работать круглые сутки с перерывами разве что на заправку и техобслуживание, а это именно тот режим работы, который и требуется для максимально быстрой окупаемости вложений. Не говоря уже об исключении из грузоперевозок человеческого фактора вкупе с избавлением от необходимости платить водителям зарплату.