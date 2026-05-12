События в мире Михаил Андреев
Реактор первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш полностью загрузили ядерным топливом
Этот энергоблок будет первым не только по порядковому номеру, но и по очерёдности запуска.

Строительство АЭС «Руппур», которая станет первым и сразу очень серьёзным шагом в деле приобщения Бангладеш к атомной энергетике, потихоньку близится к логическому финалу. Так, сегодня пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила о том, что завершилась загрузка ядерным топливом реактора первого энергоблока станции. На весь процесс потребовалось около двух недель: стартовала загрузка ядерного топлива 28 апреля.

Источник изображения: «Росатом».

Напомним, что АЭС «Руппур» состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Суммарная мощность станции составит 2 400 МВт. Для государства масштаба Бангладеш это мало, но, во-первых, в стране есть электростанции и других типов, а во-вторых, сотрудничество с Россией в сфере мирного атома вряд ли закончится только на «Руппур».

Отметим, что «Росатом» сейчас является главным мировым строителем атомных электростанций. Такого положения госкорпорации удалось добиться за счёт выгодных для заказчика условий строительства, а также реализации всего проекта полностью «под ключ».

#россия #экономика #энергетика #атомная энергетика #бангладеш
