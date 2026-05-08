По сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Потребность в энергетическом оборудовании в России постоянно растёт, и один из ключевых его производителей — «Силовые машины» — сообщил о значительном увеличении его выпуска. Согласно комментарию руководителя компании Алексея Подколзина, в I квартале текущего года производство соответствующего оборудования на площадках «Силовых машин» возросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Источник изображения: «Силовые машины».

Несмотря на рост производства, Подколзин отметил, что потребности внутреннего рынка пока покрываются не полностью. Проще говоря, энергооборудования стране нужно сильно больше, чем на данный момент готова обеспечить промышленность.

Причины такого явления достаточно просты: увеличение как промышленного, так и бытового потребления энергии, вынуждающее активно строить новые и модернизировать имеющиеся электростанции.