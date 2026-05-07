События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» намерен производить по 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut ежегодно
Найдётся ли столько покупателей — вот, в чём главный на сегодняшний день вопрос.

Кроссовер Lada Azimut будет самым «навороченным» и, вероятнее всего, самым дорогим массовым автомобилем в модельном ряду «АвтоВАЗа». Тем не менее, предприятие намерено выпускать его весьма большими для отечественного рынка объёмами. Так, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что тольяттинский гигант намерен производить по 70 тысяч «Азимутов» ежегодно.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

По словам Чемезова, Lada Azimut станет большим шагом в деле изменения отношения российских автолюбителей к отечественному автопрому в лучшую сторону.

Напомним, что Lada Azimut начнут выпускать в сентябре этого года, и спустя некоторое время они станут появляться у официальных дилеров. Цены пока неизвестны, но производитель позиционирует машину как компактный преимущественно городской кроссовер.

Автомобиль будет оснащаться двумя вариантами двигателей: 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Привод только передний. В рамках анонса летом прошлого года разговоры также шли об оснащении Azimut в самых дорогих комплектациями 1,5-литровыми 150-сильными турбомоторами от «восточного партнёра», но сейчас эта тема затихла и поднимается разве что в контексте ограниченных «партнёрских» серий Lada Azimut.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
