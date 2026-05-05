Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московское метро получило юбилейный 1000-й вагон современной серии 81-776
Производство вагонов этой серии ведётся с 2020 года.

Московский метрополитен оснащён самой большой долей современных поездов среди всех российских «подземок», и в первую очередь это заслуга «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и входящего в его состав завода «Метровагонмаш», которые производят для него новенькие вагоны серии 81-776. И вот, как сообщила пресс-служба ТМХ, предприятие поставило московскому метро юбилейный, тысячный вагон данной серии.

Источник изображения: «Трансмашхолдинг».

Необходимо отметить, что вагоны серии 81-776 относятся к категории промежуточных моторных. Красивая «круглая» статистика относится именно к ним. Но дело в том, что поезда состоят также из головных (с кабинами машиниста) моторных вагонов серии 81-775 и промежуточных немоторных вагонов серии 81-777. Сколько единиц вагонов этих двух типов было произведено, в свежей заметке ТМХ не уточняется.

По состоянию на конец марта текущего года доля современных поездов в московском метро составляла 80%. Если темпы модернизации подвижного состава в столичной «подземке» сохранятся, то к 2030 году доля современных поездов в ней достигнет 90%.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #москва #метро
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter