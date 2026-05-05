Производство вагонов этой серии ведётся с 2020 года.

Московский метрополитен оснащён самой большой долей современных поездов среди всех российских «подземок», и в первую очередь это заслуга «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и входящего в его состав завода «Метровагонмаш», которые производят для него новенькие вагоны серии 81-776. И вот, как сообщила пресс-служба ТМХ, предприятие поставило московскому метро юбилейный, тысячный вагон данной серии.

Необходимо отметить, что вагоны серии 81-776 относятся к категории промежуточных моторных. Красивая «круглая» статистика относится именно к ним. Но дело в том, что поезда состоят также из головных (с кабинами машиниста) моторных вагонов серии 81-775 и промежуточных немоторных вагонов серии 81-777. Сколько единиц вагонов этих двух типов было произведено, в свежей заметке ТМХ не уточняется.

По состоянию на конец марта текущего года доля современных поездов в московском метро составляла 80%. Если темпы модернизации подвижного состава в столичной «подземке» сохранятся, то к 2030 году доля современных поездов в ней достигнет 90%.