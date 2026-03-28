События в мире Михаил Андреев
Доля современных поездов в московском метро достигла 80%
Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял всего 13%.

Всего каких-то пятнадцать лет назад в московском метро ездить было, мягко говоря, не вполне комфортно: подвижной состав морально и физически устаревший, без кондиционеров и с уровнем шума, превышающим все разумные пределы. Процесс обновления поездов затратен по времени и средствам, и вот, по прошествии всех этих лет доля современных подвижных составов достигла внушительного значения.

Источник изображения: пресс-служба «Московского транспорта».

Как сообщила пресс-служба «Московского транспорта», на сегодняшний день доля новых составов в столичной «подземке» составляет 80%. Этого удалось добиться как за счёт обновления поездов на уже существующих линиях, так и за счёт увеличения количества новых линий, изначально оснащённых современными поездами.

При сохранении текущих темпов обновления, добавили в «Московском транспорте», доля современных поездов достигнет 90% в 2030 году.

Дополнительно отмечено, что за 15 с лишним лет в московском метро практически в полтора раза увеличилась пассажировместимость поездов: если в 2010 году это значение составляло порядка 12,5 миллионов в сутки, то сейчас — более 18 миллионов. Этого, опять же, удалось добиться за счёт расширения сети метро, а также ввода в эксплуатацию современных, более просторных и грамотно спроектированных поездов. Уточним, что пассажировместимость не равна пассажиропотоку: сегодня в будние дни московское метро перевозит порядка 8 миллионов пассажиров. Несоответствие этих значений подразумевает, что поездов стало больше, а загрузка каждого из них — меньше. Что также благоприятно влияет на качество пассажироперевозок.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #москва
