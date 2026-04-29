Автомобили были и остаются одними из основных средств «разгона» инфляции в России. От роста цен на транспорт зависят расходы перевозчиков, а от этого, в свою очередь, растут цены на их услуги. Последние двенадцать лет, и в особенности последние пять лет, стоимость автомобилей в России растёт темпами, сильно опережающими рост реальных доходов населения, и вот, как подсчитали специалисты агентства «Автостат», с 2014 года по сегодняшний день машины в стране стали дороже более чем в три раза.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, если в 2014 году средняя стоимость нового автомобиля в России составляла 1,2 млн рублей, то в 2026 году она достигла 3,79 млн рублей. На вторичном рынке ситуация в плане роста цен к сегодняшнему дню идентичная, с поправкой разве что на итоговые суммы: в 2014 году автомобили с пробегом в среднем продавались за 435 тысяч рублей, а в 2026 году — уже за 1,35 млн рублей. Иными словами, рост цен на новые автомобили за 12 лет составил 216%, а на автомобили с пробегом — 210%.

Как уточняют в «Автостате», в 2014 году цены на автомобили резко подскочили на фоне первого введённого западными странами против России пакета ограничений («санкций») и последовавшей за этим резкой девальвации национальной валюты. В 2020—2021 годах негативную роль сыграла пандемия, разрушившая цепочки поставок автомобильных компонентов и вызвавшая дефицит на рынке. Ну а история, случившаяся в 2022 году и продолжающаяся по сей день, пожалуй, не нуждается в пояснениях.

Безусловно, доходы у людей за 12 лет также увеличились, однако возросли они номинально и, по большей части, лишь соразмерно общему уровню инфляции, чего недостаточно для повышения доступности автомобилей, в которых и по сей день огромное количество постоянно дорожающих из-за обменных курсов валют импортных компонентов. Проще говоря, реальных денег больше не стало, что для государства, сильно отстающего от других развитых стран по уровню автомобилизации населения, конечно, нехорошо.