Сейчас это предприятие «АГР», работающее в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo.

Чего России не удалось добиться за десятилетия работы западных, японских и южнокорейских автомобилестроительных корпораций на внутреннем рынке, так это полной и безоговорочной локализации производства сложных узлов и агрегатов, таких, как двигатели, трансмиссии и прочее. В результате по большей части автомобили собирались из поставляемых из-за рубежа машинокомплектов.

С китайскими партнёрами дело обстоит заметно лучше. В частности, сегодня пресс-служба холдинга «АГР» сообщила о запуске совместного с китайской компанией Defetoo предприятия по производству автомобильных двигателей в Калуге на бывшей площадке Volkswagen. Предполагается, что данное предприятие будет обеспечивать двигателями все модели автомобилей, производимых в России на совместных заводах компаний-партнёров.

Источник изображения: «АГР» / Defetoo.

Согласно комментарию пресс-службы «АГР», для начала производства двигателей инфраструктура предприятия была, по сути, построена заново в рамках ужесточения требований к качеству продукции и точности производственных процессов. Более жёсткие требования связаны с тем, что на предприятии будут выпускаться современные турбированные двигатели объёмом от 1,5 до 2 литров и мощностью от 147 до 249 л. с.

Заявлено, что уже сейчас при производстве двигателей на предприятии-герое новости используются в том числе комплектующие от российских поставщиков, включая, например, поршни и свечи зажигания. Каков процент локализации этого производства, не сообщается. Понятно, что вряд ли на текущем этапе имеет смысл говорить об импортозамещении производства турбокомпрессоров и блоков управления двигателем, но и это дело наживное.

На текущем этапе производительность завода составляет 150 тысяч двигателей в год. В перспективе «АГР» и Defetoo рассчитывают увеличить её до 300 тысяч двигателей в год.