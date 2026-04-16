Поскольку автомобиль является не более чем удобной металлической коробкой для перемещения пассажиров и грузов, и начинать относиться к нему в обществе пора именно так, то, соответственно, двери, через которые происходит посадка/высадка людей, должны выдерживать постоянные циклы открытия-закрытия. И вот, как передаёт издание «Лада.онлайн», двери и капот нового кроссовера Lada Azimut испытываются на заводе на тысячи, десятки тысяч и даже сотню с лишним тысяч открытий-закрытий в зависимости от конкретной двери.

Так, по словам представителя «АвтоВАЗа», водительская дверь, как самая часто открывающаяся и закрывающаяся, испытывается на 140 000 циклов, а пассажирские — на 50 000 циклов. Предполагается, что открывать капот на автомобиле будут нечасто, поэтому его испытывают на 7 300 циклов открытия-закрытия, из которых 4 000 — в «жёстком» режиме с хлопком с большой высоты.

Понятно, что такие лабораторные испытания не повторяют реальные условия эксплуатации, когда в замки дверей попадает грязь, реагенты, пыль, вода, снег, лёд и прочее, что существенно снижает ресурс данных кузовных элементов, но в целом это уже больше придирки. Которые, впрочем, вполне обоснованы, учитывая, что Lada Azimut будет самым «навороченным» автомобилем «АвтоВАЗа» с соответствующим ценником.

К слову, ценник пока не объявлен. Известно лишь, что машину планируют отправить в серийное производство осенью, ну а в продаже она, соответственно, должна появиться ещё позже.