Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Водительская дверь кроссовера Lada Azimut испытывается на 140 тысяч циклов открытия-закрытия
Капот при этом испытывается на 7 300 циклов, из которых больше половины в «жёстком» режиме.

Поскольку автомобиль является не более чем удобной металлической коробкой для перемещения пассажиров и грузов, и начинать относиться к нему в обществе пора именно так, то, соответственно, двери, через которые происходит посадка/высадка людей, должны выдерживать постоянные циклы открытия-закрытия. И вот, как передаёт издание «Лада.онлайн», двери и капот нового кроссовера Lada Azimut испытываются на заводе на тысячи, десятки тысяч и даже сотню с лишним тысяч открытий-закрытий в зависимости от конкретной двери.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, по словам представителя «АвтоВАЗа», водительская дверь, как самая часто открывающаяся и закрывающаяся, испытывается на 140 000 циклов, а пассажирские — на 50 000 циклов. Предполагается, что открывать капот на автомобиле будут нечасто, поэтому его испытывают на 7 300 циклов открытия-закрытия, из которых 4 000 — в «жёстком» режиме с хлопком с большой высоты.

Понятно, что такие лабораторные испытания не повторяют реальные условия эксплуатации, когда в замки дверей попадает грязь, реагенты, пыль, вода, снег, лёд и прочее, что существенно снижает ресурс данных кузовных элементов, но в целом это уже больше придирки. Которые, впрочем, вполне обоснованы, учитывая, что Lada Azimut будет самым «навороченным» автомобилем «АвтоВАЗа» с соответствующим ценником.

К слову, ценник пока не объявлен. Известно лишь, что машину планируют отправить в серийное производство осенью, ну а в продаже она, соответственно, должна появиться ещё позже.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные статьи

Топ-7 брутальных корейских дорам 18+ для поднятия тестостерона
+
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
13
Проверяю, что на самом деле думает Google AI про Chimbalix и ChimbaBenchXPL
15
Как играть на PlayStation 3 в 4K – улучшение через правильный телевизор и внешние устройства
3

Сейчас обсуждают

Viverna
19:51
есть ТВ которые переводят реальные FHD в реальные 4К, но цена у них заоблачная, хотя и ниже RTX 5090
Как играть на PlayStation 3 в 4K – улучшение через правильный телевизор и внешние устройства
Сергей Анатолич
19:45
Ищите её в частных коллекциях в англии. Эти гиены со всего мира к себе добро тащат.
За 80 лет поисков так и не удалось найти Янтарную комнату — «восьмое чудо света»
CD-Vega
19:36
фишку не рубишь, аля йотофон, долго в казематах его придумывать, залепить шилдик на оем, сваять два на всю галактику и обос*ся
В России создали ноутбуки Raybook с процессором AMD Ryzen 5 6600H стоимостью до 245 000 рублей
Temerario
19:35
Ждём завтра новости о новых багах
Водительская дверь кроссовера Lada Azimut испытывается на 140 тысяч циклов открытия-закрытия
Temerario
19:32
Можно ставить или сразу ждать Hotfix?
Водительская дверь кроссовера Lada Azimut испытывается на 140 тысяч циклов открытия-закрытия
No Fate
19:24
Это вполне возможно, и дело не в том, что биток подорожает, скорее всего доллар сильно просядет.
Бывший банкир Пиус Спренгер уверен в достижении Bitcoin цены $160 000 к концу 2026 года
lighteon
19:21
Эксперимент продолжается, точнее продолжится, когда я буду возле конфига. Если видеокарта позволит играть в слабые игры, вроде КС1.6/Поинт бланк и прочие из той эры, что худо-бедно имеет какой-то онла...
Тестирование и выпуск ChimbaBenchXPL Alpha-3 для Windows и Linux
Костяй
18:31
При чем тут рентген?
В России создали ноутбуки Raybook с процессором AMD Ryzen 5 6600H стоимостью до 245 000 рублей
vl
18:27
кризис на рынке ПК вызван не искусственным интеллектом, а с дефицитом, созданным спекуляциями и ажиотажем, вызванным этими спекуляциями. И кризис этот долго не продлится, неотвратимо приближается нео...
Статистика Mindfactory говорит о резком падении продаж процессоров и материнских плат в Германии
Giant_calmar
18:02
Дорогие игрушки, но радует, что их становится всё больше.
OneXPlayer анонсирует игровой КПК X2 Mini с 8,8-дюймовым OLED-экраном и чипом AMD Ryzen AI MAX+ 395
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter