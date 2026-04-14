Здесь важно не путать плотину и непосредственно здание самой ГЭС — машинного зала.

Хотя в широкой общественности под словом «гидроэлектростанция» (ГЭС) понимают весь комплекс сооружений и систем, обеспечивающих преобразование энергии падающей воды в электроэнергию, включая плотину, но на деле непосредственно гидроэлектростанцией является только сама пристройка с машинным залом, в котором расположены гидротурбины, генераторы и другое энергетическое оборудование.

И вот на Нихалойской ГЭС на реке Аргун в Чечне началось возведение данной пристройки, о чём отрапортовала компания «РусГидро». Как отметили в пресс-службе компании, работы по строительству всего широкого комплекса сооружений Нихалойской ГЭС начались ещё в июле 2024 года, а теперь очередь дошла до будущего машинного зала. Что до трудовых ресурсов, то на строительстве здания ГЭС задействованы более 250 специалистов и 46 единиц специальной техники разных типов.

Само здание машинного зала будет представлять собой пятиэтажную конструкцию: три этажа будут выступать над поверхностью, а два будут подземными. После завершения строительства станции здесь разместятся два вертикальных радиально-осевых гидроагрегата, способных работать при напоре воды почти в 75 метров.

Несмотря на скромную по сравнению с исполинскими сибирскими или волжскими гидроэлектростанциями мощность в 23 МВт, Нихалойская ГЭС будет крупнейшим гидроэнергетическим объектом в регионе, а её ежегодная выработка составит 105 миллионов киловатт-часов.

По плану, Нихалойская ГЭС будет введена в эксплуатацию в 2028 году.