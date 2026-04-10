События в мире Михаил Андреев
Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожал второй раз с начала весны
Теперь сразу на 27% относительно предыдущего повышения.

Появление Московского скоростного диаметра (МСД) в значительной степени разгрузило другие столичные магистрали, однако правила, по которым новая дорога работала первое время, явно были слишком оптимистичными со стороны городской администрации. Так, на момент открытия проезд по МСД был бесплатным для автомобилей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье, что в результате привело к тому, что все стали пользоваться более удобным и быстрым МСД вместо других городских дорог. В конечном счёте на новой трассе стали собираться пробки, порой весьма «глухие», и она утратила саму суть, вынесенную в название — скорость.

Источник изображения: msd.mos.ru.

Решать эту задачу стали методом стимулирования: в часы пик в будние дни проезд по МСД стал платным для всех, и размер этой платы постоянно увеличивается, причём уже по несколько раз за один календарный сезон. Так, в самом начале марта проезд по МСД в часы пик (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) для москвичей и жителей Подмосковья подорожал с 13 до 15 рублей за участок, а сегодня, по прошествии всего одного месяца, с 15 до 19 рублей за участок. В числовом выражении это не так уж много, но в процентном выражении скачок значительный — сразу на 27%, а если считать общий рост цены с начала весны по сегодняшний день, то это и вовсе 46%. Что, конечно, никак не «бьётся» с задачей по выравниванию общего уровня инфляции.

Предполагается, что такая мера стимулирует водителей использовать другие московские дороги, однако, по всей видимости, люди готовы переплачивать сугубо из-за удобства МСД как такового. Понять их несложно: МСД соединяется со всеми основными московскими «вылетными» магистралями с юга на восток и на север, и гораздо менее загружен по сравнению со МКАД или ТТК, чем обеспечивает более быстрый проезд к пункту назначения.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #москва #дороги
Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
250
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
5
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
17
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

Сейчас обсуждают

IRanPast
19:20
Зачем, если есть яндекс зеркала?
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
Imun
19:09
Чё за муср? Онеплюс это что?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
Шеша сидит с компа
19:06
завидуйте нищук, я побежал гамиться
На птицефабрике под Новосибирском запущена линия сортировки яиц с использованием оборудования из КНР
Китя.
19:05
Вот скачай. по гамай. а потом и расскажешь.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
linux4ever
19:05
Зацени по какой кошерной цене выцепил максимальную глобалку:
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
Bernigan
19:05
Нет, смотрел обзор
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
19:04
играл в нее ?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
19:04
Ну я и говорю про неё, выглядит как рандомный Резик, ничего особенного
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
IRanPast
19:03
Вообще-то виноваты сайты cisco. Неожиданно?
Роскомнадзор заявил о своей непричастности к временной недоступности в РФ сервисов обновлений Linux
Китя.
19:00
Эту крякнули. Качаю 76GB вешает.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
