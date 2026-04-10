Теперь сразу на 27% относительно предыдущего повышения.

Появление Московского скоростного диаметра (МСД) в значительной степени разгрузило другие столичные магистрали, однако правила, по которым новая дорога работала первое время, явно были слишком оптимистичными со стороны городской администрации. Так, на момент открытия проезд по МСД был бесплатным для автомобилей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье, что в результате привело к тому, что все стали пользоваться более удобным и быстрым МСД вместо других городских дорог. В конечном счёте на новой трассе стали собираться пробки, порой весьма «глухие», и она утратила саму суть, вынесенную в название — скорость.

Решать эту задачу стали методом стимулирования: в часы пик в будние дни проезд по МСД стал платным для всех, и размер этой платы постоянно увеличивается, причём уже по несколько раз за один календарный сезон. Так, в самом начале марта проезд по МСД в часы пик (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) для москвичей и жителей Подмосковья подорожал с 13 до 15 рублей за участок, а сегодня, по прошествии всего одного месяца, с 15 до 19 рублей за участок. В числовом выражении это не так уж много, но в процентном выражении скачок значительный — сразу на 27%, а если считать общий рост цены с начала весны по сегодняшний день, то это и вовсе 46%. Что, конечно, никак не «бьётся» с задачей по выравниванию общего уровня инфляции.

Предполагается, что такая мера стимулирует водителей использовать другие московские дороги, однако, по всей видимости, люди готовы переплачивать сугубо из-за удобства МСД как такового. Понять их несложно: МСД соединяется со всеми основными московскими «вылетными» магистралями с юга на восток и на север, и гораздо менее загружен по сравнению со МКАД или ТТК, чем обеспечивает более быстрый проезд к пункту назначения.