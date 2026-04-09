Пока речь идёт о перемещении в рамках определённых небольших зон.

Несмотря на то, что электромобили в России практически не продаются, и связано это в первую очередь с их заоблачной стоимостью при достаточно низких реальных доходах населения, инфраструктура для подзарядки таких машин стремительно развивается. Так, сегодня госкорпорация «Росатом», которая занимается не только атомной энергетикой, но и высокими технологиями, представила сегодня мобильную зарядную станцию для электромобилей.

Как отметил «Росатом», такая станция может разъезжать по определённой территории, например, по парковке торгового центра или жилого комплекса, и обеспечивать подзарядку электромобиля в случае, когда стационарные точки зарядки заняты. По принципу своего действия такая мобильная станция является огромным пауэрбанком: она накапливает заряд, отдаёт его электромобилю, после чего возвращается на точку собственной подзарядки.

Разработчики воспринимают такую станцию как своего рода экстренный источник энергии, не предназначенный для постоянной эксплуатации. В частности, заряжается она от крайне медленного по современным меркам 22-киловаттного источника.

Бытует мнение, что куда более логичной сферой применения таких мобильных зарядных станций стала бы экстренная подзарядка внезапно «севшего» посреди трассы электромобиля хотя бы до уровня, позволяющего ему дальше уже своим ходом добраться до полноценной стационарной зарядной станции. Но пока что для этого в России не готова правовая база: беспилотный транспорт пока в обязательном порядке колесит с водителем/машинистом в кабине — на всякий случай.