В России постепенно увеличивается производство карьерной и горнодобывающей техники. Обычно перед началом полноценной промышленной эксплуатации новые образцы техники проходят испытания в реальных условиях, и вот, новейший сверхтяжёлый российский бульдозер D40 производства челябинского завода «ДСТ-Урал» начал работать на алмазном прииске «Молодо» в Якутии.

Источник изображения: «ДСТ-Урал».

Предполагается, что именно в суровых якутских условиях бульдозер D40 подтвердит свои технические характеристики, после чего сможет полноценно использоваться уже не в опытном, а в промышленном режиме.

Масса бульдозера составляет 75-тонн, а в движение эту махину приводит 769-сильный двигатель. Идея заключается в том, чтобы потихоньку замещать отечественной спецтехникой машины, ранее закупавшиеся за рубежом. Сейчас России опция движения по пути наименьшего сопротивления в значительной степени недоступна, да и в целом государству с развитой машиностроительной школой не пристало зависеть в этом плане от иностранных «партнёров». Потому что их готовность поддерживать партнёрские отношения, как показала суровая практика, вещь весьма переменчивая.