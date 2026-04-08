Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый 75-тонный российский бульдозер D40 начал работать на алмазном прииске в Якутии
Техника этого типа будет постепенно заменять ранее закупавшуюся за рубежом.

В России постепенно увеличивается производство карьерной и горнодобывающей техники. Обычно перед началом полноценной промышленной эксплуатации новые образцы техники проходят испытания в реальных условиях, и вот, новейший сверхтяжёлый российский бульдозер D40 производства челябинского завода «ДСТ-Урал» начал работать на алмазном прииске «Молодо» в Якутии.

Источник изображения: «ДСТ-Урал».

Предполагается, что именно в суровых якутских условиях бульдозер D40 подтвердит свои технические характеристики, после чего сможет полноценно использоваться уже не в опытном, а в промышленном режиме.

Масса бульдозера составляет 75-тонн, а в движение эту махину приводит 769-сильный двигатель. Идея заключается в том, чтобы потихоньку замещать отечественной спецтехникой машины, ранее закупавшиеся за рубежом. Сейчас России опция движения по пути наименьшего сопротивления в значительной степени недоступна, да и в целом государству с развитой машиностроительной школой не пристало зависеть в этом плане от иностранных «партнёров». Потому что их готовность поддерживать партнёрские отношения, как показала суровая практика, вещь весьма переменчивая.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter