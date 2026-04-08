События в мире Михаил Андреев
Уровень импортозамещения в морском приборостроении в России составляет ниже 40%
Не катастрофа, конечно, но потенциальная проблема.

На протяжении десятилетий российские промышленники и государственные мужи предпочитали идти по пути наименьшего сопротивления и закупать практически всё, что связано с машиностроением и высокими технологиями, за рубежом — преимущественно в Европе. В 2022 году эта опция резко перестала быть доступной, и России не оставили другого выхода, кроме как наращивать собственное производство хотя бы в стратегически важных отраслях промышленности.

Источник изображения: ChatGPT.

Процесс идёт, но пока ещё есть, к чему стремиться, особенно в отраслях, связанных с большим использованием электроники. Так, по словам заместителя гендиректора ЦНИИ «Курс» Дмитрия Стоянова, уровень импортозамещения в российском морском приборостроении оставляет желать лучшего.

Согласно предоставленной Стояновым статистике, импортозамещение в производстве радиооборудования составляет 40%, систем управления — 35%, энергетики и контрольно-измерительных приборов — 33%. В среднем по морскому приборостроению, как вы понимаете, уровень импортозамещения составляет 36%.

По плану, через девять лет — к 2035 году — этот показатель должен быть удвоен и достигнуть 75%. Насколько эта задача реализуема, пока вопрос открытый, но главное, что работа в данном направлении идёт. Поскольку остаться без критически важных комплектующих, сейчас закупаемых либо у того же «восточного партнёра», либо обходными путями у прежних поставщиков, это сегодня равносильно созданию угрозы всей судостроительной отрасли.

#россия #экономика #промышленность #электроника #судостроение
