Различные технические средства, а также патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД) приучили московских водителей управлять транспортными средствами строго в соответствии с буквой правил. В результате Москва сегодня является городом с самыми аккуратными и хорошо подготовленными водителями, всё реже нарушающими правила дорожного движения. Так, согласно комментарию Дептранса Москвы, в столице за первый квартал текущего года почти на 17% снизилось число нарушений требований дорожных знаков и разметки: с примерно 361 тысячи до 300 тысяч в сравнении с показателями первого квартала 2025 года.

Источник изображения: ChatGPT.

В основном, добавили в пресс-службе Дептранса Москвы, это касается таких вездесущих знаков, как «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», а также специальной разметки, обозначающей места для остановки транспорта экстренных служб. Также московские автолюбители стали больше уважать зелёные насаждения, зоны остановки общественного транспорта и тротуары, перестав парковаться на них.

Безусловно, возможным это стало преимущественно за счёт самого чувствительного наказания — материального. Штрафы постоянно увеличиваются, а возможности избежать его — сокращаются. Поэтому водители и предпочитают не рисковать ни деньгами, ни временем. А потерять его, если вашу машину эвакуируют на штрафстоянку, можно очень много.