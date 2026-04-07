Ключевой агрегат во всём самолёте скоро будет официально допущен к коммерческой эксплуатации.

Самолёт SJ-100 («Суперджет») в его импортозамещённой форме наряду с МС-21 является одной из двух главных надежд отечественного гражданского авиастроения. Поэтому внимание ко всему, что связано с реализацией этих проектов, закономерно повышенное. В Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) держат нос по ветру, и вот, сообщили о том, что двигатель ПД-8, который будет приводить SJ-100 в движение, завершает свои сертификационные испытания.

В частности, двигатель полностью прошёл испытания на обледенение в искусственных условиях, а затем прошёл те же испытания уже в естественных условиях. «Ледяные» испытания ПД-8 в общей сложности продолжались больше трёх месяцев.

Отметим, что хоть основным самолётом, на который будут устанавливаться ПД-8, является SJ-100, но только им дело не ограничивается. ПД-8 также будут использоваться в рамках ремоторизации самолётов-амфибий Бе-200, а уж какие у отечественных авиастроителей планы на этот двигатель дальше, пока неясно.

Напомним, полная сертификация и, соответственно, допуск к коммерческой эксплуатации SJ-100 состоится до конца текущего года. Также до конца года в небо с пассажирами должен подняться и МС-21. Осуществлять грузопассажирские перевозки начнёт и региональный Ил-114-300, но это самолёт уже другого класса и предназначения. В целом сразу три новых гражданских самолёта начнут работать в этом году, что даёт право назвать 2026-й год поворотным в истории отечественной гражданской авиации.