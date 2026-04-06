События в мире Михаил Андреев
Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим на год
Поездки в Китай всё равно слишком дороги и долги, чтобы говорить о массовом туризме.

При сближении государств с экономической и политической точек зрения, между ними обычно устанавливаются безвизовые режимы для граждан, посещающих страны с туристическими целями. Между Россией и Китаем такой «безвиз» в экспериментальном режиме действует до середины сентября текущего года.

Источник изображения: ChatGPT.

Как вы понимаете, не успеем мы и глазом моргнуть, как середина сентября уже будет на дворе, и решать что-то с продлением безвизового режима нужно уже сейчас. И вот, как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в МИД РФ, Китай выразил готовность продлить взаимный безвизовый режим с Россией на год, то есть, до середины сентября 2027 года.

Почему между странами, являющимися близкими партнёрами, «безвиз» не носит бессрочный характер, вопрос любопытный. Как отмечают эксперты, дело в политике официального Пекина, который ни с кем не заключает постоянные безвизовые режимы, а лишь продлевает ранее заключённые договоры.

Насколько актуален «безвиз» в Китай для россиян и наоборот — вопрос открытый. Поездка практически на другой конец света весьма затратна по деньгам и времени, и россияне как предпочитали либо внутренний туризм, либо поездки в куда более доступные со всех точек зрения Турцию и Египет, так и продолжают это делать. Впрочем, как одна из форм проявления дружелюбности между Россией и Китаем — вполне сгодится.

#россия #китай #экономика #туризм
