Строительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморском крае близится к завершению, и предполагается, что полностью в строй новая станция будет введена до конца текущего года. По крайней мере, о том, что план именно таков, сообщил сегодня губернатор региона Олег Кожемяко.

Станция строится с целью обеспечения теплоснабжения жителей Артёмовсого округа и электроснабжения юга Приморского края. Артёмовская ТЭЦ-2 имеет проектную электрическую мощность 440 МВт, вырабатываемую при помощи газовых турбин типа ГТЭ-170.1, работающих в паре с паровыми котлами. Такая система на тепловых электростанциях уже давно считается оптимальной, поскольку позволяет максимизировать выработку электроэнергии с одного и того же объёма использованного топлива.

Следует отметить, что программа развития Дальнего Востока подразумевает строительство новых промышленных предприятий, а для обеспечения их работоспособности, в свою очередь, требуются источники базовой генерации электроэнергии. Собственно, Артёмовская ТЭЦ-2 является частью этого грандиозного плана.