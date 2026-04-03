Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Артёмовскую ТЭЦ-2 в Приморском крае введут в эксплуатацию до конца года
По крайней мере, таков план, озвученный губернатором региона.

Строительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморском крае близится к завершению, и предполагается, что полностью в строй новая станция будет введена до конца текущего года. По крайней мере, о том, что план именно таков, сообщил сегодня губернатор региона Олег Кожемяко.

Источник изображения: Нацпроектстрой.

Станция строится с целью обеспечения теплоснабжения жителей Артёмовсого округа и электроснабжения юга Приморского края. Артёмовская ТЭЦ-2 имеет проектную электрическую мощность 440 МВт, вырабатываемую при помощи газовых турбин типа ГТЭ-170.1, работающих в паре с паровыми котлами. Такая система на тепловых электростанциях уже давно считается оптимальной, поскольку позволяет максимизировать выработку электроэнергии с одного и того же объёма использованного топлива.

Следует отметить, что программа развития Дальнего Востока подразумевает строительство новых промышленных предприятий, а для обеспечения их работоспособности, в свою очередь, требуются источники базовой генерации электроэнергии. Собственно, Артёмовская ТЭЦ-2 является частью этого грандиозного плана.

#россия #экономика #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

