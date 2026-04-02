Машины били и проверяли результаты.

Так называемые краш-тесты — это суровая продиктованная необходимостью реальность, с которой сталкивается (в прямом смысле) любая новая модель автомобиля. Не мог быть исключением и кроссовер Lada Azimut, и вот сегодня «АвтоВАЗ» отрапортовал об успешном прохождении новой моделью заводских испытаний на пассивную безопасность.

В рамках этих испытаний «Азимуты» проходили передние и боковые краш-тесты, наезд сзади, а также боковой удар о столб. Помимо ударных испытаний также проводились и статические испытания кузова, а также удерживающих систем: они должны сохранять свою прочность, работоспособность и не наносить травм водителю и пассажирам в случае аварии.

Кроме того, на «АвтоВАЗе» проверили места крепления ремней безопасности с усилием в 9 тонн на протяжении двух секунд. Чтобы уложиться в норму, достаточно было провести этот тест в течение 0,2 секунд, но в данном случае решили провести замеры «с запасом». Помимо обязательных российских испытаний «АвтоВАЗ» испытал Lada Azimut также и по зарубежным стандартам, и они, как вы понимаете, также были успешно пройдены.

Производство Lada Azimut планируется начать в ближайшие месяцы, а в продажу кроссовер поступит примерно в третьем квартале текущего года. Напомним, что Azimut будет самым «навороченным» и дорогим автомобилем в модельном ряду Lada — возможно, за исключением Lada Aura. По своему позиционированию это кроссовер класса B+, а его прямыми конкурентами на российском рынке являются Haval Jolion и Geely Coolray.

Машина будет агрегатироваться слегка форсированными двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Для партнёрских программ будут изготавливаться лимитированные версии с 1,5-литровым китайским турбомотором мощностью 150 л. с., но хотелось бы верить, что именно эта версия в конечном счёте станет крупносерийной, ибо уж слишком неубедительная у автомобиля с такой массой и с таким ценовым позиционированием будет динамика на базовых двигателях.