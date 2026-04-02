События в мире Михаил Андреев
Кроссовер Lada Azimut прошёл заводские испытания на пассивную безопасность
Машины били и проверяли результаты.

Так называемые краш-тесты — это суровая продиктованная необходимостью реальность, с которой сталкивается (в прямом смысле) любая новая модель автомобиля. Не мог быть исключением и кроссовер Lada Azimut, и вот сегодня «АвтоВАЗ» отрапортовал об успешном прохождении новой моделью заводских испытаний на пассивную безопасность.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

В рамках этих испытаний «Азимуты» проходили передние и боковые краш-тесты, наезд сзади, а также боковой удар о столб. Помимо ударных испытаний также проводились и статические испытания кузова, а также удерживающих систем: они должны сохранять свою прочность, работоспособность и не наносить травм водителю и пассажирам в случае аварии.

Кроме того, на «АвтоВАЗе» проверили места крепления ремней безопасности с усилием в 9 тонн на протяжении двух секунд. Чтобы уложиться в норму, достаточно было провести этот тест в течение 0,2 секунд, но в данном случае решили провести замеры «с запасом». Помимо обязательных российских испытаний «АвтоВАЗ» испытал Lada Azimut также и по зарубежным стандартам, и они, как вы понимаете, также были успешно пройдены.

Производство Lada Azimut планируется начать в ближайшие месяцы, а в продажу кроссовер поступит примерно в третьем квартале текущего года. Напомним, что Azimut будет самым «навороченным» и дорогим автомобилем в модельном ряду Lada — возможно, за исключением Lada Aura. По своему позиционированию это кроссовер класса B+, а его прямыми конкурентами на российском рынке являются Haval Jolion и Geely Coolray.

Машина будет агрегатироваться слегка форсированными двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Для партнёрских программ будут изготавливаться лимитированные версии с 1,5-литровым китайским турбомотором мощностью 150 л. с., но хотелось бы верить, что именно эта версия в конечном счёте станет крупносерийной, ибо уж слишком неубедительная у автомобиля с такой массой и с таким ценовым позиционированием будет динамика на базовых двигателях.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
