Та самая роботизация, о которой многие грезили с юности, уже идёт полным ходом.

Если подумать, то культовая песенка про будущее со «вкалывающими роботами» на сегодняшний день уже во многих отраслях промышленности и сферах человеческой деятельности стала реальностью. Причём процесс идёт стремительно, и вот, в подтверждение этого сегодня администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что городские трамвайные депо будут поддерживаться в чистоте с помощью роботов.

Источник изображения: ChatGPT.

С этой целью руководство Северной столицы заключило договор с компанией «Когнитив Пилот» на создание и поставку роботизированных коммунальных машин, которые будут чистить городские трамвайные депо от пыли, грязи и снега. В периоды, когда этого не требуется, роботы будут заниматься покосом травы, перевозкой грузов и даже охраной периметра этих режимных объектов.

По своим габаритам такие машины достаточно крупные: в длину 2,7 метра, в ширину 1,4 метра и в высоту 1,6 метра. Масса при этом составляет 970 килограммов, а в движение они приводятся электродвигателями мощностью 30 л. с. с возможностью кратковременного повышения мощности до 50 л. с.