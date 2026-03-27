Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минпромторг отложил требование установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые в РФ автомобили
Потому, что очень многие ввозят машины параллельным импортом. А на зарубежных рынков таких требований нет.

Производимые в России и ввозимые в неё официально автомобили с некоторых пор в обязательном порядке должны оснащаться системой «ЭРА-ГЛОНАСС», представляющей собой тревожную кнопку и систему автоматического вызова экстренных служб в случае серьёзной аварии.

Как вы прекрасно знаете, в 2022 году ситуация сильно изменилась, и привычные автопроизводители ушли с российского рынка. Вместо них частные лица и дилеры начали ввозить в Россию автомобили по так называемому параллельному импорту из стран, где никакой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» нет. На этом фоне Минпромторг России ввёл мораторий на требование установки данной системы для параллельно импортированных машин, который истекал 1 апреля текущего года.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Но, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства, данное требование было отложено на неопределённый срок. Предположительно, это делается, чтобы не тревожить автовладельцев, но в перспективе, когда ситуация перестанет быть столь нервной, им явно придётся дооснастить свои ввезённые из-за рубежа автомобили данной системой.

Способов побуждения автолюбителей к такому действию много не требуется: без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть, например, просто отказано в постановке автомобиля на учёт как несоответствующего техническим требованиям.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter