Потому, что очень многие ввозят машины параллельным импортом. А на зарубежных рынков таких требований нет.

Производимые в России и ввозимые в неё официально автомобили с некоторых пор в обязательном порядке должны оснащаться системой «ЭРА-ГЛОНАСС», представляющей собой тревожную кнопку и систему автоматического вызова экстренных служб в случае серьёзной аварии.

Как вы прекрасно знаете, в 2022 году ситуация сильно изменилась, и привычные автопроизводители ушли с российского рынка. Вместо них частные лица и дилеры начали ввозить в Россию автомобили по так называемому параллельному импорту из стран, где никакой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» нет. На этом фоне Минпромторг России ввёл мораторий на требование установки данной системы для параллельно импортированных машин, который истекал 1 апреля текущего года.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Но, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства, данное требование было отложено на неопределённый срок. Предположительно, это делается, чтобы не тревожить автовладельцев, но в перспективе, когда ситуация перестанет быть столь нервной, им явно придётся дооснастить свои ввезённые из-за рубежа автомобили данной системой.

Способов побуждения автолюбителей к такому действию много не требуется: без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть, например, просто отказано в постановке автомобиля на учёт как несоответствующего техническим требованиям.