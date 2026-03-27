События в мире Михаил Андреев
«Росатом» приступил к изготовлению реактора ВВЭР-ТОИ для третьего энергоблока Курской АЭС-2
Это самый мощный реактор соответствующего типа в России.

Самым сложным и затратным процессом при строительстве новой атомной электростанции являются, конечно же, не бетонные работы, а производство всего необходимого оборудования, и в первую очередь — ядерных реакторов. Преимущественно по этой причине энергоблоки атомных электростанций строятся постепенно и вводятся в эксплуатацию с промежутками от одного до нескольких лет.

Источник изображения: «Росатом».

Не является исключением и Курская АЭС-2, оснащаемая самыми современными российскими тепловыми реакторами типа ВВЭР-ТОИ. Первый энергоблок станции в середине этого месяца вышел на режим полной мощности, второй энергоблок будет подключён в следующем году, ну а третий только начали строить. И вот сегодня госкорпорация «Росатом» сообщила о начале производства для него реактора ВВЭР-ТОИ.

На данном этапе речь идёт о ковке на заводе «АЭМ-Спецсталь» 235-тоного слитка из специальной стали, из которого впоследствии будет сделана обечайка корпуса реактора. Всего для создания корпуса реактора предприятию предстоит выплавить, отлить и выковать слитков суммарной массой свыше 2 150 тонн.

Напомним, что ВВЭР-ТОИ — это не только самые современные, но и самые мощные российские ядерные реакторы этого типа. Их электрическая мощность составляет 1 255 МВт, что на 55 МВт превышает показатель другого исполина в лице реактора ВВЭР-1200.

