Преимущественно для обслуживания подвижных составов.

Как и всё в этом мире, механизмы постепенно разрушаются и требуют ремонта или замены. Поезда не являются исключением, поэтому расположенный в городе Ишим Тюменской области «Ишимский механический завод», специализирующийся на производстве компонентов для нужд железнодорожного транспорта, расширяет портфолио выпускаемых запчастей.

Так, предприятие намерено наладить производство больших зубчатых колёс. Из комментария пресс-службы ишимского завода следует, что спрос на данные компоненты возрос на фоне увеличения количества ремонтируемых подвижных составов.

Отмечено, что между «Ишимским механическим заводом» и АО «Желдорреммаш» уже заключен контракт на поставку полутора тысяч единиц вышеуказанной продукции.

На текущем этапе восстановлен литейный цех, закупаются средства производства и идёт подготовка к началу производства опытной партии больших зубчатых колёс и их последующей сертификации. Первую серийную партию больших зубчатых колёс завод рассчитывает выпустить в первом квартале следующего года.