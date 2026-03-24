Серийное производство импортозамещённых моделей было начато в 2023 году.

После того, как в российском транспортном машиностроении по известным причинам стало невозможно или запредельно дорого использовать привычные западные запчасти и компоненты, у страны не осталось другого выхода, как возрождать утраченные в 1990-е компетенции.

Процесс идёт, причём кое-где даже очень успешно. Так, пресс-служба «Трансмашхолдинга» (ТМХ) сообщила о том, что на предприятии «ТМХ-Электротех», занимающемся производством тяговых электродвигателей, был собран 1000-й (тысячный) двигатель модели ДТА-380У1 для импортозамещённых электропоездов «Иволга 4.0».

Источник изображения: «Трансмашхолдинг» / «ТМХ-Электротех».

В ТМХ напомнили о том, что серийное производство двигателей ДТА-380У1 началось в 2023 году в рамках программы импортозамещения. Таким образом, на то, чтобы выпустить тысячу единиц этой критически важной для любого электропоезда техники, ушло около трёх лет.

Производитель также отметил, что ДТА-380У1 отличаются высокими межсервисными интервалами и более простым техническим обслуживанием, что позволяет сократить время простоя поездов в ремонтных мастерских и больше заниматься своими прямыми обязанностями — перевозкой пассажиров.