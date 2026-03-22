Космонавтам и астронавтам доставят всё необходимое для дальнейшей жизни на станции.

Хоть с виду Международная космическая станция (МКС) и кажется чем-то максимально автономным и бесконечно кружащим по орбите вокруг Земли, но на практике эта автономность весьма ограничена, и в первую очередь потребностями человека. Хоть на МКС и вырабатывается собственная электроэнергия, но экипажу «заправляться» нужно обычной человеческой едой, а саму станцию обеспечивать топливом для изменения орбиты при необходимости уклонения от того или иного космического мусора.

Снабжение станции осуществляют грузовые космические корабли «Прогресс», и сегодня, менее часа назад, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-33». Корабль доставит на станцию пищу, воду, кислород, топливо, лекарства, различное оборудование, а также всё то, что экипаж запросил для себя.

Добираться до Международной космической станции «Прогресс МС-33» будет около двух суток: расчётное время стыковки с крупнейшим искусственным спутником Земли — 24 марта, 16:35 по московскому времени.

Отметим, что МКС доживает свои последние годы. По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, потихоньку сводить МКС с орбиты начнут в 2028 году, а её затопление запланировано на 2030 год. Официально причина в тотальном моральном устаревании станции, когда построить новую проще и дешевле, чем по кусочкам модернизировать старую. На этом история совместных международных исследований космоса, по всей видимости, завершится, поскольку крупнейшие космические державы будут конструировать на орбите уже свои собственные обитаемые станции, построенные сугубо в их интересах.