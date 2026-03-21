В экономике не так много отраслей, актуальность которых будет высока при любой ситуации и при любых раскладах. В частности, людям всегда нужна будет пища, поэтому сельское хозяйство будет востребовано даже в непростые времена.

В России эта отрасль тоже развивается, и вот, как сообщает портал «Агроинвестор», с начала года в стране производство тепличных овощей выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Источник изображения: ChatGPT.

Речь в данном случае идёт о производстве помидоров, огурцов, перцев и других тепличных культур: по состоянию на 10 марта, а именно такая статистика имеется в распоряжении портала, в России собрано 250 тысяч тонн соответствующей продукции. Лидирующие позиции в этой сфере занимают Московская, Воронежская и Калужская области, а также Ставропольский край.

Рост отрасли продолжается, поскольку Россия покрывает не только собственные потребности в пищевой продукции, но и поставляет её на экспорт.