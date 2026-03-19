События в мире Михаил Андреев
«Интер РАО» в 2028 году планирует построить первую газовую турбину мощностью 170 МВт
Такие турбины используются на тепловых электростанциях, что значительно повышает КПД всей системы.

Современные тепловые электростанции работают в своеобразном двухконтурном режиме. Сначала топливо сгорает в газовой турбине, которая раскручивает генератор и выдаёт электричество в сеть, затем раскалённые выхлопные газы попадают в котёл, где участвуют в образовании пара, который затем под большим давлением раскручивает уже паровую турбину с генератором. Такая система позволяет значительно увеличить коэффициент полезного действия всей системы, но для её реализации необходимо производство очень сложных механизмов — непосредственно газовых турбин.

Источник изображения: ChatGPT.

Газовые турбины большой мощности в России вообще исторически не производились, и десятилетиями страна в этом деле всецело полагалась на сотрудничество с Германией и США, но нынешняя геополитическая ситуация поставила на этом сотрудничестве мощный крест, который вряд ли в среднесрочной перспективе будет демонтирован. Как итог, иного выхода, кроме как обретать компетенции в производстве сложнейшего энергетического оборудования, стране оставлено не было.

И процесс идёт. В частности, гендиректор группы «Интер РАО» Сергей Дрегваль в рамках встречи с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным сообщил о том, что входящая в состав группы компания «Интер РАО — Машиностроение» будет производить собственные турбины средней и большой мощности. Первая турбина мощностью 170 МВт, по плану, будет построена в 2028 году.

Следует помнить, что спрос на энергию в России постоянно растёт как за счёт увеличения бытового потребления электричества, так и за счёт идущей сейчас пусть и в значительной степени вынужденной, но всё же новой индустриализации.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
