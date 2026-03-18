События в мире Михаил Андреев
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
Что вполне естественно: кроссоверы и внедорожники были и остаются самыми практичными автомобилями.

На протяжении последних двух десятков лет доля продаж новых автомобилей сегмента SUV (Sport Utility Vehicle, кроссоверы и внедорожники) в России постоянно растёт. Если в 2007 году их доля составляла около 16—17%, то по итогам прошлого года уже составила 70%, а по итогам отдельно взятого месяца — февраля 2026-го — достигла рекордных 75%. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Источник изображения: ChatGPT.

Стоит отметить, что их доля была бы больше, если бы не старательное и упорное стремление главного отечественного производителя легковых машин — «АвтоВАЗа» — выпускать именно седаны и универсалы. Впрочем, на реалии рынка поглядывает и тольяттинский автогигант, поэтому в текущем году он начнёт продажи кроссовера Lada Azimut. Также «АвтоВАЗ» потихоньку регистрирует новые торговые марки, за частью которых тоже явно будут скрываться машины сегмента SUV.

Что до стремления автолюбителей приобретать именно кроссоверы и внедорожники, то оно вполне естественное: машины этого сегмента наиболее практичные и функциональные. Там, где седан увязнет в грязи или снегу, автомобиль повышенной проходимости даже не заметит препятствия, плюс к тому продолжит устойчиво вести себя на скоростной трассе. И вдобавок ко всему этому позволит перевозить с собой габаритные грузы и даже домашних животных при полной загрузке салона пассажирами.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
