События в мире Михаил Андреев
На ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» началось строительство участков для испытаний поездов
Высокоскоростные поезда будут испытаны во всех режимах, прежде чем они будут допущены к перевозке пассажиров.

Через два года на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» должны начаться коммерческие пассажироперевозки. Времени, учитывая масштаб дороги и расстояние, которое ей придётся преодолеть, осталось всего ничего, поэтому строительство ведётся параллельно на нескольких участках.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщил замглавы Минтранса России Алексей Шило, строители приступили к возведению шестого и седьмого участков, которые будут использованы для проведения первых этапов испытаний высокоскоростных поездов незадолго до открытия ВСМ.

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» предполагает движение поездов на скорости порядка 400 км/ч, что обеспечит возможность добираться из фактической столицы России в культурную и наоборот всего примерно за 2 часа 15 минут. Что сравнимо со временем, затрачиваемым на аналогичный маршрут по воздуху, а, учитывая многочисленные проверки и время на дорогу от и до аэропорта, может, и превосходит его по уровню комфорта.

Испытания ВСМ должны начаться ближе к концу 2027 года, а полноценное движение поездов по ней откроется весной 2028-го.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #железная дорога
