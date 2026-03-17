События в мире Михаил Андреев
«Мосгортранс» этой весной получит 100 современных автобусов для пригородных маршрутов
Количество маршрутов увеличивается, равно как и плотность движения на каждом из них.

Хоть самым удобным видом общественного транспорта было, остаётся и, наверное, будет метро, но далеко не везде его целесообразно прокладывать. Обеспечивать свободу передвижения для жителей необходимо даже в небольших населённых пунктах, поэтому между Москвой и областью развивается автобусное сообщение.

Источник изображения: КАМАЗ.

В частности, сегодня пресс-служба ГУП «Мосгортранс» сообщила о получении 17 новых современных автобусов КАМАЗ-5299 марки «Нефаз». Ранее, отметили в «Мосгортрансе», конкретно самая современная модификация этих автобусов в системе междугородних маршрутов предприятия не использовалась. Первая партия выйдет на пригородные связывающие Москву с Подмосковьем маршруты до конца этого месяца. Всего же перевозчик планирует в течение осени получить 100 новых автобусов вышеупомянутой модели.

В прошлом году «Мосгортранс» запустил из Москвы в область и обратно 25 новых маршрутов и параллельно подписал контракт на поставку более пятисот российских комфортабельных современных автобусов, полностью соответствующих актуальным требованиям к оснащению.

Предполагается, что в перспективе по мере развития зарядной инфраструктуры за пределами Москвы осуществлять междугородние пассажироперевозки смогут и электробусы. Пока что же вся надежда по-прежнему на их тарахтящих и вибрирующих собратьев.

#россия #транспорт #«камаз» #автобусы
