Хоть самым удобным видом общественного транспорта было, остаётся и, наверное, будет метро, но далеко не везде его целесообразно прокладывать. Обеспечивать свободу передвижения для жителей необходимо даже в небольших населённых пунктах, поэтому между Москвой и областью развивается автобусное сообщение.
В частности, сегодня пресс-служба ГУП «Мосгортранс» сообщила о получении 17 новых современных автобусов КАМАЗ-5299 марки «Нефаз». Ранее, отметили в «Мосгортрансе», конкретно самая современная модификация этих автобусов в системе междугородних маршрутов предприятия не использовалась. Первая партия выйдет на пригородные связывающие Москву с Подмосковьем маршруты до конца этого месяца. Всего же перевозчик планирует в течение осени получить 100 новых автобусов вышеупомянутой модели.
В прошлом году «Мосгортранс» запустил из Москвы в область и обратно 25 новых маршрутов и параллельно подписал контракт на поставку более пятисот российских комфортабельных современных автобусов, полностью соответствующих актуальным требованиям к оснащению.
Предполагается, что в перспективе по мере развития зарядной инфраструктуры за пределами Москвы осуществлять междугородние пассажироперевозки смогут и электробусы. Пока что же вся надежда по-прежнему на их тарахтящих и вибрирующих собратьев.