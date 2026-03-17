Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» наладил серийное производство преобразователей тока для телеком-оборудования
Производство стратегически важное, поэтому должно быть импортозамещено.

В капризных электронных приборах, например, в телекоммуникационном оборудовании, для обеспечения стабильного питания компонентов применяются преобразователи тока. На протяжении десятилетий считалось, что выгоднее и проще закупать такие элементы за рубежом, но события 2022 года ярче Солнца подсветили ошибочность данного мышления.

Источник изображения:

Процесс импортозамещения преобразователей тока в России затянулся, но сегодня пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «Росэл» (Росэлектроника) наладил серийное производство данной продукции. Подразумевается, что преобразователи тока производства «Росэла» будут использоваться в телекоммуникационном оборудовании и в бортовой электронике различных транспортных средств.

В задачу преобразователей входит понижение и стабилизация напряжения постоянного тока, что позволяет нивелировать скачки или падения в условиях нестабильной питающей сети.

Отечественные преобразователи могут работать при входном напряжении от 9 В до 36 В и иметь мощность от 5 до 200 Вт в зависимости от конкретной сферы применения.

#россия #экономика #промышленность #электроника #«ростех»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter