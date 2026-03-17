Производство стратегически важное, поэтому должно быть импортозамещено.

В капризных электронных приборах, например, в телекоммуникационном оборудовании, для обеспечения стабильного питания компонентов применяются преобразователи тока. На протяжении десятилетий считалось, что выгоднее и проще закупать такие элементы за рубежом, но события 2022 года ярче Солнца подсветили ошибочность данного мышления.

Процесс импортозамещения преобразователей тока в России затянулся, но сегодня пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «Росэл» (Росэлектроника) наладил серийное производство данной продукции. Подразумевается, что преобразователи тока производства «Росэла» будут использоваться в телекоммуникационном оборудовании и в бортовой электронике различных транспортных средств.

В задачу преобразователей входит понижение и стабилизация напряжения постоянного тока, что позволяет нивелировать скачки или падения в условиях нестабильной питающей сети.

Отечественные преобразователи могут работать при входном напряжении от 9 В до 36 В и иметь мощность от 5 до 200 Вт в зависимости от конкретной сферы применения.