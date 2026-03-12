Видимо, в Тольятти начали планировать на отдалённое будущее.

Несмотря на достаточно широкую номенклатуру выпускаемых на «АвтоВАЗе» автомобилей, значительная их часть уже давно морально устарели и требуют замены на что-то более современное и конкурентоспособное. По всей видимости, в руководстве тольяттинского автогиганта понимают, что модельный ряд надо расширять и обновлять, причём, чем быстрее, тем лучше, и вот, продолжают регистрировать вероятные названия будущих моделей в Роспатенте. Так, сегодня был зарегистрирован товарный знак Lada Tigris.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Любопытно, что правообладатель Роспатентом не указан, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это «АвтоВАЗ», поскольку заявка на регистрацию этого товарного знака была подана концерном ещё в середине февраля прошлого года — вместе с уже зарегистрированной недавно Lada Parus.

Отметим, что в этом году должно стартовать серийное производство Lada Azimut — первого нового кроссовера «АвтоВАЗа» после Lada Xray. Это будет самый «навороченный» и дорогой автомобиль родом из Тольятти, но пока что не вполне понятно его позиционирование на рынке вкупе с перспективами конкуренции с бесчисленным множеством китайских более доступных и одновременно более технологичных кроссоверов.

По статистике, россияне преимущественно приобретают автомобили, относящиеся к сегменту SUV (кроссоверы и внедорожники). Это связано с тем, что такие машины наиболее практичные и функциональные, особенно в отечественных реалиях, когда добраться зимой под новый год на дачный участок на условной «пузотёрке» может быть физически невозможно. При такой конфигурации рынка «АвтоВАЗу» имеет смысл расширять линейку именно за счёт кроссоверов разного уровня оснащения и дороговизны, а не продолжать упорно штамповать седаны и универсалы.