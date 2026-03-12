Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак Lada Tigris
Видимо, в Тольятти начали планировать на отдалённое будущее.

Несмотря на достаточно широкую номенклатуру выпускаемых на «АвтоВАЗе» автомобилей, значительная их часть уже давно морально устарели и требуют замены на что-то более современное и конкурентоспособное. По всей видимости, в руководстве тольяттинского автогиганта понимают, что модельный ряд надо расширять и обновлять, причём, чем быстрее, тем лучше, и вот, продолжают регистрировать вероятные названия будущих моделей в Роспатенте. Так, сегодня был зарегистрирован товарный знак Lada Tigris.

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Любопытно, что правообладатель Роспатентом не указан, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это «АвтоВАЗ», поскольку заявка на регистрацию этого товарного знака была подана концерном ещё в середине февраля прошлого года — вместе с уже зарегистрированной недавно Lada Parus.

Отметим, что в этом году должно стартовать серийное производство Lada Azimut — первого нового кроссовера «АвтоВАЗа» после Lada Xray. Это будет самый «навороченный» и дорогой автомобиль родом из Тольятти, но пока что не вполне понятно его позиционирование на рынке вкупе с перспективами конкуренции с бесчисленным множеством китайских более доступных и одновременно более технологичных кроссоверов.

По статистике, россияне преимущественно приобретают автомобили, относящиеся к сегменту SUV (кроссоверы и внедорожники). Это связано с тем, что такие машины наиболее практичные и функциональные, особенно в отечественных реалиях, когда добраться зимой под новый год на дачный участок на условной «пузотёрке» может быть физически невозможно. При такой конфигурации рынка «АвтоВАЗу» имеет смысл расширять линейку именно за счёт кроссоверов разного уровня оснащения и дороговизны, а не продолжать упорно штамповать седаны и универсалы.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #«автоваз»
Сейчас обсуждают

Akuma
17:09
Ради интереса набросал комп в конфигураторе DNS в бюджете до 80к. Вышло на R5 и 5060. Комп за 75к на 5050 будет покупать только альтернативно гениальный.
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Phantom Lord
17:09
А это тут при чём?
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Phantom Lord
17:03
6800ХТ за то в предложенную тобой цену как раз укладывается, и 5700х уже её вытягивает, 5500 относительно хватит
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Анатолий Шведцов
16:59
знаешь, с тех пор, как Газпром отменил дивиденды держателям акций, тупо спиздив гору денег у законных акционеров, чукча понял всё
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
dmitry07
16:47
У китайцев уже были свои видеокарты пару лет назад, но драйвера - это серьезная проблема.
Lisuan представила в Китае игровую видеокарту Lisuan Extreme на чипе 6 нм и модели LX Pro/AI
Алексей Курляев
16:47
В принципе можно взять любую память 3200-3600, а БП взять с модульным подключением и от 700 Вт. 6800 xt явно не для бюджетного процессора, 12600k или ам5 7700-7800/9800x3d.
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
linux4ever
16:28
И разработчик дистрибутивов, разработчик 3D приложений, разработчик дистрибуции, и ремонтник, а теперь ещё юрист. Ну просто гений.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Иннокентий Васильевич
16:27
которое по своим характеристикам превосходит все известные подобные материалы. -- Дятел, вот с "известными подобными материалами" и надо было сравнивать Они его вот прям вчера "придумали"? Чухня какая...
В Китае создали углеродное волокно в 10 раз прочнее обычной конструкционной стали
Phantom Lord
16:18
1. Очень много жалоб, что у Ripjaws из ДНС очень много брака и отказывают менять. 2. БП лучше уже взять нормальный Cougar GR 750 или Cougar GEX750, или же б/у сиасоник 750 3. По видеокарте - уж лучше ...
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
Алексей Носков
16:15
А у меня 5070 не хочет на нем свои законные 2900 держать, постоянно на ~2500 висит. Откатился обратно на 591.86
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
