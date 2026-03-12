Оказывается, всего 13 лет назад машины в Москве угоняли тысячами.

Довольно быстро и незаметно мы привыкли к тому, что машину можно оставить где угодно и не переживать о её сохранности. Связано это как в целом с ростом благосостояния, так и с увеличением рисков для преступников. Так, сегодня Дептранс Москвы поделился статистикой, из которой следует, что за период с 2012 по 2025 год включительно количество угонов автомобилей в российской столице сократилось в 30 раз, или на 97%.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Почему столичный Дептранс указывает именно этот период, понять несложно: именно в 2010-х в Москве стали массово устанавливать системы фотовидеофиксации («камеры»), и именно с их внедрением ведомство связывает вышеупомянутый успех. Так, по статистике, в 2012 году в Москве зафиксировано около 13 тысяч угонов автомобилей, тогда как в 2025 году — всего около 400. Учитывая масштабы Москвы, количество населения и уровень его автомобилизации — по сути, статистическая погрешность.

На сегодняшний день, добавили в Дептрансе, в Москве действуют порядка 3 700 систем фотовидеофиксации, которые помимо выявления десятков видов стандартных дорожных нарушений также способствуют скорейшему обнаружению угнанных авто.