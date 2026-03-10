Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Обновлённый седан Geely Preface для российского рынка потерял 50 л. с. мощности
Причина в желании производителя «вписаться» в изменённый утильсбор и льготный налог.

Когда в конце прошлого года в России изменился механизм расчёта утилизационного сбора, и в результате помимо объёма двигателя при вычислении коммерческой ставки стала учитываться ещё и мощность свыше 160 л. с., стало ясно, что те производители, которые представлены на российском рынке официально, будут стараться подгонять свои машины именно под это значение.

Источник изображения: Geely Automobile Holdings Limited.

И вот, процесс пошёл: обновлённая модель седана Geely Preface скоро поступит в продажу в России, но с существенным изменением — мощность двигателя снизится с 200 л. с. до 150 л. с. Сам мотор при этом остался прежним двухлитровым, просто произошла его дефорсировка одновременно и под льготный утильсбор, и под льготный транспортный налог. При этом непосредственно крутящий момент, как утверждается, остался прежним — 325 Нм.

Разгон с 0 до 100 километров в час у такого дефорсированного Geely Preface, естественно, пострадал: вместо 7,1 секунды у 200-сильной версии, здесь до «сотни» машина будет ускоряться порядка 9,5 секунд. Естественно, при идеальных условиях, без груза, пассажиров, по ровной дороге без уклонов; так что в реальности к этому значению можно смело накидывать ещё плюс пару секунд.

При этом ценник на автомобиль изменений в мощности, по сути, не отразил: в комплектации «Люкс» Geely Preface предлагается по цене в 3 329 990 рублей, а в комплектации «Флагман» — за 3 429 990 рублей. Учитывая, как много полезных опций содержит в себе «флагманская» комплектация, и сколь невелика относительно общей стоимости автомобиля переплата за неё, именно в ней и следует приобретать Preface.

Следует понимать две вещи. Во-первых, да, снижение мощности — это всегда неприятно, поскольку это удар по приёмистости и, как следствие, по безопасности эксплуатации автомобиля, но в городских условиях, для которых и предназначен Preface, и 150 сил обычно хватает за глаза. Во-вторых, «удушение» двигателя наверняка реализовано программным методом, как в своё время в России продавались немецкие автомобили с дефорсированными двигателями мощностью 249 л. с., но по факту способными на гораздо большее. Так что наверняка разблокировка (оверклокинг по-взрослому) полной мощности будет пусть и неофициальной, но всё же крайне распространённой опцией в текущих реалиях.

#россия #китай #автомобили #транспорт #geely #geely preface
