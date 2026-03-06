Дабы ценники не улетали в космос.

Если вы пользуетесь такси, то знаете, что хорошо известный сервис в периоды растущего спроса устанавливает повышенные коэффициенты. Это делается для того, чтобы стимулировать водителей выходить на линию и быстрее развозить пассажиров. Впрочем, порой возникают ситуации критически высокого спроса, на фоне которых стоимость услуг такси взлетает до неадекватных значений. И вот со скачкообразным ростом цен во время таких ситуаций решили бороться Минтранс России вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Источник изображения: ChatGPT.

Как пишут «Известия» со ссылкой на комментарий Минтранса, ведомство допускает возможность введения предельного повышающего коэффициента на услуги такси. Такое изменение, предполагают в Минтрансе, существенно сократит стоимость поездки во время непогоды (снегопадов, ливней) или чрезвычайных ситуаций.

Хотя сама по себе идея имеет смысл, ведь никому не нравится переплачивать, но суть работы такси такова, что повышающие коэффициенты в нём определяются соотношением спроса и предложения. Если в тех или иных районах города наблюдается рост спроса на такси, то агрегатор вводит повышающий коэффициент, дабы стимулировать водителей такси переместиться в эти районы и развезти пассажиров.

В связи с этим такое законодательство может привести к обратному эффекту: у водителей такси исчезнет стимул выходить на линию, и люди попросту никуда не уедут. Ну, кроме как с помощью общественного транспорта.