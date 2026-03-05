Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» и «Смолмаш» выпустили комбинированную дорожную машину на четырёхосном шасси
За основу взят самосвал КАМАЗ-65951. Такая машина проедет, где надо, и больше песка/реагентов на борт возьмёт.

Без комбинированных дорожных машин (КДМ) немыслима ни одна зима в России. Именно эти трудяги расчищают дороги от снежных заносов, а также параллельно разбрасывают песок или реагенты. И вот сегодня пресс-служба «КАМАЗа» сообщила о том, что предприятие совместно с заводом «Смолмаш» вывели на рынок новую КДМ на базе четырёхосного самосвала КАМАЗ-65951.

Может быть интересно

Источник изображения: «КАМАЗ».

Как уточняют создатели КДМ, которой присвоили индекс КДМ-7881190, новая машина предназначена для «работы в тяжёлых условиях». При этом полная масса автомобиля может достигать 50 тонн, распределённых между передними и задними осями в соотношении 18:32.

Машина оснащается 13-литровым 482-сильным двигателем КАМАЗ Р6 и 16-ступенчатой трансмиссией. Производители позаботились об удобстве водительской кабины, а также установили полностью автоматизированную систему подачи противогололёдных смесей. При необходимости, впрочем, водитель может вносить коррективы в работу системы с помощью «джойстика».

Поскольку КДМ требуются лишь несколько месяцев в году, создатели новинки позаботились о том, чтобы всё «зимнее» оборудование легко и быстро демонтировалось. После чего КДМ превращается в стандартный самосвал, который может возить песок, асфальт и другие сыпучие материалы. Зимой, соответственно, процедуры идут в обратном порядке.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #камаз
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Премиальная Diablo IV — чистейший пример Pay-to-Win, лудомании и слотов в казино
10
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 3
7
Тестирование видеокарты HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb GDDR6 «Слёзки майнеров»
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
PlayStation 3, Nintendo 64, Xbox One – феномен «проклятие третьей консоли»
1

Сейчас обсуждают

VRoman
05:49
Проц хорош, а как там дела с совместимостью, подтянули?
Чип Snapdragon X2 Elite Extreme показал впечатляющие результаты в тестах ЦП и ГП Geekbench
VRoman
05:48
В офисные сборки самое то.
В настольных процессорах AMD Ryzen AI (PRO) 400 доступно только от 10 до 12 линий PCIe 4.0
Эдуард Кузнецов
05:44
А в чем они новые? Поддержка памяти 7200? 270 это заторможенный 285 тый, а 250 тый, это 265 тый с двумя отключенными Р ядрами.
Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных ПК 11 марта
zanbek
05:41
Национальная спутниковая компания оперативно отреагировала на проблему и приняла меры для восстановления сигнала. Наглая ложь, до сих пор не работает.
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
Garthar
04:04
Хорошо на украине нынче, там и оплачивать не нужно то чего нет или нужно?
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
Garthar
04:01
Мда, хохлы нынче совсем идиоты. Ничего что литий использовался много где, а не только для бомб? Ты уж тогда и пиши что и железо для бомб добывали и хохлов разводили для этого же. Все специально для бо...
В России возобновили остановленную почти 30 лет назад добычу лития
Роман Белый
03:43
Пусть штрафуют работников ПВЗ которые принимали такой возврат.. Накой хер камеры стоят на ПВЗ.. для красоты?
В России хотят изменить правила отказа от заказанных товаров на Wildberries и Ozon
Роман Белый
03:27
Заказал магнитофон в машину.. Привезли подменëнный в порванной коробке.. Ясен пень.. отказался сразу на ПВЗ.. И типо теперь.. Я должен оплачивать перевозку этого говна?
В России хотят изменить правила отказа от заказанных товаров на Wildberries и Ozon
mozghru
03:13
Смотрю на карту и не понимаю,как везут сеи товары в РФ через сей пролив?
Электроника и автозапчасти в России могут значительно подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке
Сергей Анатолич
03:10
Я так понимаю, по мнению автора, через Ормузский пролив товары поставляют исключительно в Россию. Что вы панику наводите, товары подорожают во всём мире и в основном для ес. Потому, что Иран не будет...
Электроника и автозапчасти в России могут значительно подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter