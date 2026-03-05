За основу взят самосвал КАМАЗ-65951. Такая машина проедет, где надо, и больше песка/реагентов на борт возьмёт.

Без комбинированных дорожных машин (КДМ) немыслима ни одна зима в России. Именно эти трудяги расчищают дороги от снежных заносов, а также параллельно разбрасывают песок или реагенты. И вот сегодня пресс-служба «КАМАЗа» сообщила о том, что предприятие совместно с заводом «Смолмаш» вывели на рынок новую КДМ на базе четырёхосного самосвала КАМАЗ-65951.

Источник изображения: «КАМАЗ».

Как уточняют создатели КДМ, которой присвоили индекс КДМ-7881190, новая машина предназначена для «работы в тяжёлых условиях». При этом полная масса автомобиля может достигать 50 тонн, распределённых между передними и задними осями в соотношении 18:32.

Машина оснащается 13-литровым 482-сильным двигателем КАМАЗ Р6 и 16-ступенчатой трансмиссией. Производители позаботились об удобстве водительской кабины, а также установили полностью автоматизированную систему подачи противогололёдных смесей. При необходимости, впрочем, водитель может вносить коррективы в работу системы с помощью «джойстика».

Поскольку КДМ требуются лишь несколько месяцев в году, создатели новинки позаботились о том, чтобы всё «зимнее» оборудование легко и быстро демонтировалось. После чего КДМ превращается в стандартный самосвал, который может возить песок, асфальт и другие сыпучие материалы. Зимой, соответственно, процедуры идут в обратном порядке.