События в мире Михаил Андреев
На Нововоронежской АЭС начался плановый ремонт и модернизация четвёртого энергоблока
Процесс масштабный и явно затратный по времени.

Любой промышленный объект время от времени нуждается в капитальном ремонте, и вот, очередь дошла до четвёртого энергоблока Нововоронежской АЭС. Как сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом», на энергоблоке пройдёт капитальный ремонт корпуса реактора и будут отобраны пробы образцов металла с его внутренней поверхности.

Источник изображения: «Росатом»

Модернизация же, в свою очередь, затронет систему паропроводов собственных нужд и узлы парогенераторов и компенсатора объёма. Эти две системы будут переведены на прокладки из устойчивого к высоким температурам графита, которые, как утверждается, поспособствуют росту эффективности энергоблока.

Отметим, что четвёртый энергоблок Нововоронежской АЭС — один из «пожилых» и менее мощных блоков станции. Предполагается, что он проработает до первой половины 2030-х, после чего будет выведен из эксплуатации, а затем два самых современных энергоблока (6-й и 7-й, ранее известные, как Нововоронежская АЭС-2) полностью возьмут на себя несение основного бремени выработки электроэнергии на станции.

#россия #экономика #техника #наука #энергетика #атомная энергетика
