События в мире Михаил Андреев
В России в 2025 году заменено 18,5 тысяч лифтов
Процесс, учитывая масштаб жилищного фонда в стране, можно назвать бесконечным.

Лифт, как известно, стал ключевым изобретением, сделавшим возможным высотное строительство. Каждый подъезд современного жилого дома в России имеет по два лифта, а в высотных комплексах их и вовсе может быть по три и больше. Иными словами, лифтовое хозяйство в стране колоссальное, и оно нуждается в постоянном обслуживании, а в случае завершения срока эксплуатации — в замене.

Может быть интересно

И вот, как сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин, в 2025 году в стране было заменено 18,5 тысяч лифтов, что превышает объёмы замены лифтов, проведённых в прошлые годы.

Министр добавил, что в рамках программы по замене лифтового оборудования в России до 2030 года должно быть заменено в общей сложности 88 тысяч лифтов, из которых 47,8 тысяч по региональным операторам, и 40,2 тысячи — по специальным счетам.

Чтобы ускорить процесс, в ряде регионов обновление лифтового хозяйства отныне входит в механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Как отметил Ломакин, данным механизмом собираются воспользоваться 36 российских регионов. Проще говоря, регионы побогаче, по сути, оплатят сей процесс в менее зажиточных регионах.

#россия #экономика #техника #лифты
