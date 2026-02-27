Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Три китайских автоконцерна вошли в топ-10 крупнейших мировых производителей автомобилей
По итогам 2025 года Honda и Ford подвинулись, а Nissan со свистом вылетел из «десятки».

Китайский автопром продолжает заставлять европейских, американских, японских и корейских автопроизводителей нервничать, а отечественных — недоумевать, осознавая, что так, оказывается, можно было. Автомобильная промышленность Поднебесной демонстрирует взрывной рост, и издание CarNewsChina эту статистику наглядно отразило.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, по итогам 2025 года сразу три китайских автомобильных концерна вошли в десятку крупнейших автопроизводителей в мире. Это BYD, SAIC и Geely, разместившиеся на 6, 7 и 9 местах соответственно и потеснившие Ford, Honda и Nissan. Последний, к слову, вовсе вылетел из десятки лидеров.

В целом же десятка лидеров продаж автомобилей за прошлый год по миру выглядит следующим образом:

  • Toyota — 11,32 млн;
  • Volkswagen — 8,98 млн;
  • Hyundai — 7,27 млн;
  • General Motors — 6,18 млн;
  • Stellantis — 5,48 млн;
  • BYD – 4,6 млн;
  • SAIC — 4,51 млн;
  • Ford — 4,4 млн;
  • Geely — 4,12 млн;
  • Honda — 3,52 млн.

Примечательно, что все три «китайца» демонстрируют огромный рост продаж относительно результатов 2024 года. BYD, SAIC и Geely выросли на 7,72%, 12,33% и 26,03% соответственно. Для сравнения, лучший результат среди «традиционных» автобрендов продемонстрировала Toyota с ростом на 4,65%. У остальных брендов в лучшем случае стагнация, а у некоторых, как, например, у Honda, падение на 7,53%.

Понять, почему так происходит, несложно: китайские автопроизводители предлагают машины с большим количеством функций, и при этом по цене значительно ниже «европейцев», «американцев» и «японцев». Вот потребитель и голосует не сердцем или душой, а своим самым больным местом — кошельком.

#китай #экономика #автомобили #промышленность #byd #geely #saic
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter