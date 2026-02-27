Судя по всему, автономные грузовики компании будут колесить под брендом «Роботрак».

Мы можем этому радоваться или бесконечно этого бояться, но автономный (беспилотный) колёсный транспорт — это будущее, причём не такое уж отдалённое. В России на острие данных технологий находится «Яндекс», и вот, как сообщило издание Auto.ru, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию связанного с автономными грузоперевозками бренда «Роботрак».

Источник изображения: «Яндекс».

Как уточняется, заявка была подана в эту среду, 25 февраля, и опубликована днём позже. Согласно комментарию, данному «Яндексом» изданию Auto.ru, создание бренда для автономных грузовиков связано с идеей увеличения эффективности и устойчивости соответствующих перевозок.

Напомним, что в опытном режиме грузовики-беспилотники уже колесят по некоторым российским магистралям, включая, например, М-11 «Нева» и ЦКАД.

Необходимо понимать, что автономный грузовик многократно выгоднее для транспортных компаний или частных владельцев грузового автомобильного транспорта, поскольку может работать круглосуточно, не требуя зарплат, оплачиваемых больничных и отпусков, и прерываясь разве что для прохождения техобслуживания и замены отказавших агрегатов. Так что со временем научная фантастика в этом направлении станет реальностью, и обязаны мы этим всё тому же капитализму с его бесконечным желанием снижения издержек и повышения производительности.