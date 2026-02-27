Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Яндекс» подал заявку на регистрацию бренда для беспилотных грузовиков
Судя по всему, автономные грузовики компании будут колесить под брендом «Роботрак».

Мы можем этому радоваться или бесконечно этого бояться, но автономный (беспилотный) колёсный транспорт — это будущее, причём не такое уж отдалённое. В России на острие данных технологий находится «Яндекс», и вот, как сообщило издание Auto.ru, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию связанного с автономными грузоперевозками бренда «Роботрак».

Может быть интересно

Источник изображения: «Яндекс».

Как уточняется, заявка была подана в эту среду, 25 февраля, и опубликована днём позже. Согласно комментарию, данному «Яндексом» изданию Auto.ru, создание бренда для автономных грузовиков связано с идеей увеличения эффективности и устойчивости соответствующих перевозок.

Напомним, что в опытном режиме грузовики-беспилотники уже колесят по некоторым российским магистралям, включая, например, М-11 «Нева» и ЦКАД.

Необходимо понимать, что автономный грузовик многократно выгоднее для транспортных компаний или частных владельцев грузового автомобильного транспорта, поскольку может работать круглосуточно, не требуя зарплат, оплачиваемых больничных и отпусков, и прерываясь разве что для прохождения техобслуживания и замены отказавших агрегатов. Так что со временем научная фантастика в этом направлении станет реальностью, и обязаны мы этим всё тому же капитализму с его бесконечным желанием снижения издержек и повышения производительности.

